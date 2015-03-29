Парубий рассказал о недонесенных обществу арестах коррупционеров

Об этом заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий в эфире 5 канала.

"Возможно от того, что оно не было сделано так публично, оно не было донесено до общества", - объяснил он, почему об этом неизвестно общественности, приведя в пример генералов, обвиненных в продаже сухпайков.

Читайте такжеБорьба с коррупцией в Украине должна начаться с силовиков, считает Турчинов"Могу сказать из своей сферы деятельности, когда американцы передали нам сухпайки для украинской армии, через несколько недель они появились в интернете на продажу. Несколько генералов были арестованы и осуждены за коррупционные действия", - сообщил Парубий.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью каналу ICTV рассказал о борьбе с коррупцией и заявил, что для подозреваемых во взяточничестве нужно исключить освобождение под залог.