Президент заявил, что необходимо исключить освобождение под залог подозреваемых во взяточничестве

Президент Украины Петр Порошенко уверяет, что борьба с коррупцией является крайне важной для выживания Украины как государства.

Об этом он заявил в интервью каналу ICTV, сообщила пресс-служба главы государства.

Комментируя ситуацию с задержанием председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, президент сказал: «К сожалению, действующее законодательство предусматривает залог. Но в условиях вымогательства взятки, в условиях коррупции в особо крупных размерах, мы должны исключить возможность освобождения под залог коррупционера, который грабит государство».

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«Когда у нас будет оставаться коррупция, то страну не спасешь: к нам не придут инвестиции, местный бизнес не поднимет голову, люди будут испытывать депрессию», - подчеркнул президент.

Порошенко добавил, что борьба с коррупцией не сводится лишь к поимке того или иного чиновника, однако каждый служащий должен чувствовать, что взяточничество безнаказанным не останется.