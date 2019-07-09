Депутаты на продажу: журналисты выяснили, кто, как и за сколько покупает народных избранников (видео)

Нардепы наращивают свое богатство, имея для этого в парламенте немало возможностей.

Пока Верховная Рада 8-го созыва доживает последние дни, ведутся ожесточенные бои за попадание в парламент 9-го созыва. Старые депутаты будто в последний раз пиарятся, кто на детских площадках, кто на чем-то другом, только бы снова пролезть в коррумпированную Раду.

Об этом говорится в сюжете программы «Гроші».

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Зарплата депутата в почти полмиллиона гривень в год для большинства украинцев деньги большие, однако для народных избранников – это копейки. Впрочем, есть немало способов для нардепа, как можно разбогатеть в Раде.

По словам экс-нардепа Егора Фирсова, одним из способов разбогатеть является пристроить кого-то из своих людей на государственное предприятие либо на должность директора, либо как «смотрящего». И таким образом вымывать деньги с госпредприятия.

Также нардеп может продать свой голос в поддержку какого-либо законопроекта. Как поясняет политический консультант Михаил Чаплыга, нардеп за деньги голосует за какой-то лоббистский законопроект или же наоборот – не голосует.

Кроме того, в Раде активно продаются депутатские запросы. Так, депутатский запрос можно направить в ГПУ с требованием наказать преступника, а по факту – конкурента по бизнесу, в Кабмин – относительно денег. Это позволяет нардепам получить дополнительное финансирование от предпринимателей или заинтересованных лиц.

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По данным экспертов и самих нардепов, расценки на депутатское обращение стартуют от 3 тыс. долларов, запрос – от 5 тыс. долларов, столько же стоит и выступление с трибуны. Голосование за определенный законопроект стоит от 10 тыс. долларов и до 100 тыс. долларов.

Примером нардепа, который активно подает различные запросы, является Михаил Головко. Он пришел в Раду с нулями в декларации, и, похоже, сразу начал капитализировать мандат. Головко засветился, в частности, на видео, когда защищал от обыска офис земельного магната Ивана Гуты, который, впоследствии, обманув банки и людей, скрылся с государственными миллионами. Головко тогда повесил на дверях офиса Гуты бумажку с надписью «депутатская приемная» и вынес оттуда пакеты с документами.

Сейчас у Головко, кроме зарплаты, есть 33 тыс. долларов сбережений и еще 22 тыс. долларов у жены, которая с 3-мя детьми в декрете. Но это только официально. По данным тернопольских СМИ, настоящие доходы нардепа значительно больше.

В целом за каденцию в Раде он подал почти полтысячи депутатских запросов. Примечательно, что запросы Головко касаются коррупционных и прибыльных историй.