Президент уверяет, что не допустит конфликта внутри власти
19:44, 28 марта 2015Политика
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Порошенко заявил, что его позиция сейчас - это деолигархизация страны.
Петр Порошенко / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко уверяет, что не допустит конфликта внутри власти.
Об этом он заявил в интервью каналу ICTV в субботу.
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"Я хотел бы, чтобы это никак не выглядело, как конфликт внутри власти. Я этого не допущу и как президент страны, как гарант Конституции. Ключевая позиция, с которой я сейчас выхожу - деолигархизация страны", - сказал Порошенко, комментируя ситуацию вокруг "Укрнафты" и отставки Игоря Коломойского с должности главы Днепропетровской областной госадминистрации.
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