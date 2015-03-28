Президент уверяет, что не допустит конфликта внутри власти

Президент Украины Петр Порошенко уверяет, что не допустит конфликта внутри власти.

Об этом он заявил в интервью каналу ICTV в субботу.

Читайте такжеПорошенко и Коломойский дали совместную пресс-конференцию: никакого конфликта нет

"Я хотел бы, чтобы это никак не выглядело, как конфликт внутри власти. Я этого не допущу и как президент страны, как гарант Конституции. Ключевая позиция, с которой я сейчас выхожу - деолигархизация страны", - сказал Порошенко, комментируя ситуацию вокруг "Укрнафты" и отставки Игоря Коломойского с должности главы Днепропетровской областной госадминистрации.