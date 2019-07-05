Слуга Народа Алексей Леонов выступил на открытии 3-го Realty Summit

Политик призвал застройщиков обратить внимание на инфраструктуру объектов, которые они сдают в эксплуатацию.

Сегодня в Одессе состоялось открытие третьего Realty Summit, который собрал в этом году более 1300 участников. Открывал мероприятие кандидат в народные депутаты Украины от партии “Слуга народа” Алексей Леонов.

“С компанией Доминанта мы знакомы уже очень давно и тесно дружим. Как клиент, как предприниматель я всегда остаюсь доволен услугами компании Доминанта - это всегда очень профессионально, качественно и высококвалифицированный персонал, который задает определенный уровень сервиса в Одессе,- сказал Леонов,- Как Общественник, могу сказать мы вместе с Доминанта высадили более 500 деревьев на Трассе здоровья. Спасибо им большое за это”.

Однако, не обошлось и без небольшой ложки дегтя. Политик призвал застройщиков обратить внимание на инфраструктуру объектов, которые они сдают в эксплуатацию.

“Я хочу сказать, как одессит и горожанин, обратиться к застройщикам. В Одессе всегда было и есть очень важно, чтобы ваш Дом нравился не только вам, но и вашему соседу.

Не забывайте строить детские площадки, сады, школы и обязательно помните, что наш город должен быть зеленым, для этого должны быть много деревьев.

В противном случае, как говорит наш Президент - будем сажать…деревья вместе!”,- резюмировал кандидат в народные депутаты.

Напомним, ранее Алексей Леонов официально заявил, что будет баллотироваться в ВРУ от Слуги Народа по 135 округу в Одессе.