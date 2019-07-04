«Я его послал и все»: Коломойский рассказал о попытке Ложкина цензурировать выпуск «Квартала»

По словам Коломойского, через неделю после этого случая его соратника Игоря Палицу сняли с должности главы Одесской ОГА.

Бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, как Борис Ложкин, который занимал тогда должность главы Администрации президента, обращался к нему с требованиями по поводу содержания одного из выпусков «Квартала»

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В интервью журналу «Новое время» Коломойский заявил, что Ложкин позвонил ему, когда он летел из Женевы в Испанию.

«Говорит Борис Ложкин: ой, там Квартал выходит. Это суббота была, кстати. Должен был Квартал выйти, там, где [шутка] про киевский торт знаменитый. Я говорю: и что, что выходит? Он говорит: надо это убрать. Я говорю: что значит „убрать“? Ты ничего не перепутал, куда ты звонишь? Я его послал просто и все», — отметил бизнесмен.

По его словам, через неделю после этого соратника Коломойского Игоря Палицу сняли с должности главы Одесской облгосадминистрации.

«Когда Порошенко представил Саакашвили, он ему [Палице] говорит, что нужно было вам эту фигню в Квартале поставить. Такое было просто немыслимо при Януковиче», — указал также Коломойский.

В мае бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что на предстоящих выборах в Верховную Раду Украины будет симпатизировать всем, кроме БПП".