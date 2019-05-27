"Всем, кроме БПП": Коломойский признался, кому будет симпатизировать на выборах в Раду

Коломойский отметил, что поддерживает, в частности, партию "Слуга народа".

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что на предстоящих выборах в Верховную Раду Украины будет симпатизировать всем, кроме БПП".

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Так, отвечая на вопрос, будет ли он "мочить" БПП, Коломойский отметил, что ему "не надо их мочить".

"Порошенко только что ушел, и сейчас навалится на него все, что за последние 5 лет накопилось. С другой стороны, это тоже неплохо, потому что это дождь. И если он выживет, если эта политическая сила выживет, то она очистится, уже потом в следующий раз, до следующих выборов им уже закидывать это не надо будет", - считает бизнесмен.

Коломойский отметил, что поддерживает партию "Слуга народа".

Относительно же того, может ли он поддерживать премьер-министра Владимира Гройсмана, Коломойский ответил: "Смотря с кем он пойдет, с какими лозунгами. Так он мне не симпатичен. Но не так, чтобы я был против него, но ...".

Бизнесмен также считает, что Арсений Яценюк не пойдет на парламентские выборы: "Просто он человек, который не любит поражений. Пойти - и сколько он там наберет?".

По словам Коломойского, "вряд ли" пойдет на парламентские выборы и министр внутренних дел Арсен Аваков. По его мнению, "Аваков находится сегодня в том состоянии, что ему вообще ни с кем не надо идти".

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что после возвращения в Украину не встречался с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, но поздравил его с победой на выборах по sms.