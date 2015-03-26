Британский лорд приехал на Донбасс, чтобы лично убедиться в российской агрессии

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Отмечается, что по итогам поездки британский лорд должен доложить коллегам о реальном положении дел, после чего будет принято решение о формате предоставления помощи Украине.

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Как говорится в сообщении пресс-службы, губернатор Донетчины Александр Кихтенко проинформировал британского парламентария о том, что Россия завозит на территорию Украины через открытую границу современную тяжелую технику - танки, БМП, артиллерийские системы и пр.

Согласно сообщению, в ближайшее время лорд планирует побывать на линии соприкосновения, чтобы лично удостовериться в том, что боевики нарушают минские договоренности и продолжают обстреливать территорию области.