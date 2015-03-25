Путин не пригласил Порошенко на День победы

Об этом в администрации президента сообщили в ответ на запрос "Нового времени". "В информационно-справочной базе данных входной или исходящей служебной корреспонденции администрации президента не зарегистрировано обращение к президенту Петру Порошенко принять участие в торжествах по случаю празднования 70-й годовщины победы во Второй мировой войне, проведение которых планируется в Москве в мае этого года", - говорится в ответе администрации президента.

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Как известно, приглашения были направлены многим мировым лидерам. Кремль планирует, что в торжествах примут участие около 30 глав государств.

Между тем, от участия в торжествах отказались лидеры Германии, Великобритании, Польши, Латвии и Словакии. Приглашение отклонил также председатель Европейского Совета Дональд Туск.