Президент Словакии также отказался ехать в Москву на 9 мая

Как сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание Тrend.sk, Андрей Киска заявил, что "события на востоке Украины и в Крыму не добавляют мне желания участвовать в торжествах и военном параде, восславляющем мощь армии (РФ. - Ред.)", - сказал он.

Читайте такжеТуск отказался ехать в Москву на празднование дня Победы

"Думаю, самым важным будет почтить тех, кто положил свою жизнь за свободу нашей страны, и сделать это здесь, в Словакии", - добавил президент страны.

Между тем, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что свое участие в мероприятиях в Москве 9 мая подтвердил в том числе и лидер Словакии.