Президент Словакии также отказался ехать в Москву на 9 мая
16:45, 18 марта 2015Мир
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Президент Словакии Андрей Киска не поедет в Москву на парад, посвященный 70-й годовщине окончания Второй мировой войны.
REUTERS
Как сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание Тrend.sk, Андрей Киска заявил, что "события на востоке Украины и в Крыму не добавляют мне желания участвовать в торжествах и военном параде, восславляющем мощь армии (РФ. - Ред.)", - сказал он.
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"Думаю, самым важным будет почтить тех, кто положил свою жизнь за свободу нашей страны, и сделать это здесь, в Словакии", - добавил президент страны.
Между тем, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что свое участие в мероприятиях в Москве 9 мая подтвердил в том числе и лидер Словакии.
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