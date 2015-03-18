Бывшие послы США в Украине считают, что праздновать 9 мая следует в Киеве

Как сообщает ТСН, об этом говорится в материале бывших послов США в Украине Джона Гербста, Стивена Пайфера и Вильяма Тейлора в издании Los Angeles Times.

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По словам дипломатов США, мировые лидеры могут посетить мероприятия в Киеве, а не в Москве, поскольку в 2015 году столицу РФ вряд ли можно считать подходящим местом для встречи западных лидеров.

Издание сообщает, что западные лидеры не могут быть в Москве и смотреть на парад российских военных, чьи товарищи до сих пор воюют на Донбассе.

Бывшие послы отмечают, что президент РФ виновен в том, что пытается приписать только России победу во Второй мировой войне. Потери русских были самыми многочисленными, но в процентном отношении к общей численности населения Украина пострадала больше, потеряв 25% своих жителей.

"Пусть пропаганда Кремля попробует скрыть то, как в Киеве лидеры западных стран отдают дань уважения советскому народу - в том числе и русским, - героически сражавшемуся во Второй мировой войне", - пишет издание.