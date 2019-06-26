Отмена судом переименования столичных проспектов в честь Бандеры и Шухевича противоречит закону – Парубий
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что отмена Окружным административным судом Киева переименования двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича противоречит действующему закону о декоммунизации и будет обжалована.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВРУ, об этом Парубий сказал на брифинге.
«Это очередной шаг реванша, который пытается проводить «пятая колонна», что сегодня через все списки идет в Верховную Раду Украины», - подчеркнул Парубий и добавил, что подобные действия будут иметь «очень четкий отпор».
«Это решение противоречит действующему закону о декоммунизации и будет обжаловано», - заявил председатель ВР.
Парубий выразил обеспокоенность тем фактом, что судебная система используется как механизм и инструмент для реванша».
«Мы сделаем все необходимые действия, чтобы впредь подобные решения через судебную систему не могли проходить. Мы дадим апелляцию. Мы подготовим очень мощную, аргументированную юридическую базу», - подчеркнул председатель ВР.
Парубий заявил, что в Киеве будет и проспект Бандеры и проспект Шухевича, как это и предусмотрено законом о декоммунизации.