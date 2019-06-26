В Окружном админсуде Киева объяснили, почему отменили переименование проспектов Бандеры и Шухевича

В суде заявили об отсутствии надлежащего обоснования принятия решений о переименовании проспектов Московского и Генерала Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

В Окружном административном суде Киева объяснили отмену переименования проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича нарушением процедуры при принятии Киевским городским советом таких решений.

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Как сказано на сайте суда, принято решение по делу о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича, а Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, рассмотрение которого длился с августа 2016 года.

В частности, суд удовлетворил частично иск ОО «Еврейская правозащитная группа» и ОО «Антифашистская правозащитная лига» к Киевскому городскому совету и признал противоправными и отменил соответствующие переименования.

«Указанное решение принято судом ввиду нарушения процедуры переименования проспектов Московского и Генерала Ватутина, а также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений. Также судом при рассмотрении указанного дела принят во внимание значительный общественный интерес, который отражен и в петициях против переименования, чего не было учтено Киевским горсоветом во время совершения действий по изменению названия проспектов», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

По словам адвоката Дмитрия Биловчука, суд частично удовлетворил исковые требования директора Института правовой политики и социальной защиты имени Елены Бережной и двух общественных организаций, вернув проспектам советские названия Московский (проспект Бандеры) и генерала Ватутина (проспект Шухевича).

Вместе с тем, сказал Биловчук, мотивировочную часть решения суд не объявил, поэтому он не знает, чем руководствовался суд, принимая такое решение.

Адвокат отметил, что пока апелляционная инстанция не рассмотрит и не примет решения по данному иску, решение Окружного админсуда не вступит в силу.