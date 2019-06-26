Сотрудница Минюста рассказала новые подробности о захвате Крыма

Сотрудник Минюста рассказала, кто заблокировал оккупантам доступ к госреестрам в Крыму.

Сотрудники Главного управления юстиции Минюста Украины в Крыму помешали оккупационным властям завладеть информацией, содержащейся в государственных реестрах АРК. Об этом рассказала в интервью Gazeta.UA Екатерина Василенко, которая до марта 2014 года работала руководителем регистрационной службы Главного управления юстиции Минюста Украины в Автономной Республике Крым.

Она подчеркнула, что на нее, ее коллег и руководство оказывали давление ставленники Российской Федерации, чтобы принудить к сотрудничеству.

«На нас действительно давили, мы сообщали об этом Киеву, но столичное руководство находилось в процессе пертурбаций и отмалчивалось. В это время в режиме закрытого заседания, вопреки украинскому законодательству, были отправлены в отставку Совет министров АРК и его глава Анатолий Могилев. Вместо него назначили руководителя партии "Русское единство" Сергея Аксенова. Стало известно также о решении провести 25 марта так называемый "общекрымский референдум" о расширении прав АРК в составе Украины. Аксенов заявил о непризнании нового украинского руководства и обратился к властям РФ с просьбой содействовать "в обеспечении мира и спокойствия на территории Автономной Республики Крым". Тогда же российские марионетки начали подготовку к "референдуму" с вопросом о присоединении Крыма к России. Насколько мне известно, все это время они требовали, чтобы на их заседаниях присутствовал руководитель нашего управления и подписывал протоколы», – отметила Катерина Василенко.

По ее словам, таким образом «правительство Аксенова» рассчитывало придать «хоть какую-то видимость законности оккупации».

«Они добивались, чтобы Министерство юстиции Украины в лице начальника Главного управления юстиции в АРК Сергея Коровченко "завизировало" их преступные намерения. Однако, несмотря на угрозу жизни, он отказался с ними сотрудничать. Он сделал все, чтобы информация, содержащаяся в реестрах управления Минюста в АРК, не попала в руки оккупантов – оперативно закрыл доступ к этим реестрам», – подчеркнула Екатерина.

Ранее в интервью изданию «Левый берег» Сергей Коровченко рассказал о том, как пытался не допустить признания результатов псевдореферендума в Крыму.