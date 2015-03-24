Парубий: Нам нужно готовиться к очередной активной фазе в зоне АТО
Первый вице-спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает, боевики и российские войска готовят активную атаку на Украину.
Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".
Он напомнил, что перед всеми крупными атаками террористы, как и сейчас, много говорили о якобы невыполнении Украиной минских договоренностей.
"Сопоставляя то большое количество живой силы и техники, что сегодня стоит на границе с Украиной, учитывая данные разведки и подобные заявления, ведь они как попугаи повторяют то, что им говорят из Кремля, я считаю, что нам надо готовиться к очередной активной фазе, а возможно самой активной атаке в отношении Украины", – заявил он.
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По словам Парубия такой прогноз подтверждают и разведданные НАТО и США.
Комментируя принятие законов об особом самоуправления в оккупированных регионах Донбасса, он заявил, что они, в первую очередь, были приняты для демонстрации западным партнерам соблюдение Украиной минских соглашений и не смогут остановить русское наступление.
"Если вы меня спросите, верю ли я в эти мирные переговоры, я скажу: "Нет, не верю". Когда меня спросят, может ли этот закон остановить Путина, скажу: "Нет, не остановит", – сказал Парубий.