Дело Гандзюк: СБУ проводила обыски у экс-главы Херсонской ОГА Гордеева

Андрей Гордеев воздержался от комментария о причине обыска.

Служба безопасности Украины 19 июня провела обыски по делу о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк не только у Евгения Рищука и главы поселка Лазурного, но и дома у экс-главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева.

Об этом сообщает Слидство.Инфо со ссылкой на собственные источники. Издание также отметило, что Гордеев эту информацию подтвердил.

"Я с Киева всю ночь ехал не спал, а тут они - с автоматами и в масках", - рассказал Андрей Гордеев. Одновременно экс-чиновник заявил, что "открыт к любым проверкам".

Гордеев воздержался от комментария о причине обыска. Не стали комментировать эту информацию и в пресс-службе СБУ.

Как сообщал УНИАН, 19 июня оперативники Службы безопасности Украины провели обыски у экс-заместителя председателя Херсонской облгосадминистрации Евгения Рищука в деле по убийству активистки Екатерины Гандзюк.

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Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт против пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчук, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

6 июня Покровский райсуд (Днепропетровская область) объявил им приговоры. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года тюрьмы.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

12 апреля на то время президент Украины Петр Порошенко уволил Гордеева с должности председателя Херсонской ОГА.