Дело Гандзюк: СБУ проводит обыски у экс-заместителя главы Херсонской ОГА

По решению следователя, до завершения расследования детали дела разглашаться не будут.

Оперативники Службы безопасности Украины проводят обыски у экс-заместителя председателя Херсонской облгосадминистрации Евгения Рищука в деле по убийству активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

«Сегодня следователи СБУ действительно проводят ряд обысков на Херсонщине, в том числе у бывшего заместителя главы Херсонской ОГА Евгения Рищука. Следственные действия проходят в рамках расследования дела по заказному убийству Екатерины Гандзюк», - заявила Гітлянська.

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Она отметила, что по решению следователя, до завершения расследования детали дела разглашаться не будут.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт против пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбин и Виктора Горбунова.

6 июня Покровский райсуд (Днепропетровская область) объявил им приговоры. Организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет заключения. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов осуждены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года тюрьмы.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель главы ОГА Евгений Рищук.

12 апреля на то время президент Украины Петр Порошенко уволил Гордеева с должности председателя Херсонской ОГА.