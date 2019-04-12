Порошенко уволил Гордеева с должности главы Херсонской ОГА

Исполнять обязанности председателя ОГА временно будет Дмитрий Бутрий, который до сих пор занимал должность первого заместителя председателя Херсонской ОГА.

Президент Петр Порошенко уволил Андрея Гордеева с должности председателя Херсонской областной государственной администрации.

Соответствующий указ №141/2019 от 12 апреля размещен на сайте главы государства.

«Освободить Гордеева Андрея Анатольевича от должности председателя Херсонской областной государственной администрации в соответствии с поданным им заявлением», - говорится в документе.

Кроме того, в соответствии с указом №142/2019 от 12 апреля, исполнять обязанности председателя ОГА временно будет Дмитрий Бутрий, который до сих пор занимал должность первого заместителя председателя Херсонской ОГА.

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«Временно возложить исполнение обязанностей председателя Херсонской областной государственной администрации на Бутрия Дмитрия Стефановича», - говорится в тексте указа.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Гордеев подал заявление с просьбой освободить его от должности председателя Херсонской ОГА. Президент Украины Петр Порошенко пообещал через неделю уволить Гордеева с должности.

После заявления Гордеева о своей отставке объявил его заместитель Евгений Рищук.

Активисты требовали уволить Гордеева, его заместителя Рищука и голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, считая их причастными к организации убийства Гандзюк.

Однако генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера, подозреваемого в организации убийства. 5 апреляМангеру надели электронный браслет для отслеживания его места пребывания.