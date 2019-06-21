Стефанчук дал понять, что Зеленский ветирует закон о ВСК по импичменту

По словам представителя президента в ВР, решение относительно этого закона будет приниматься в ближайшее время.

Представитель президента в Верховной Раде, второй номер в списке партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук заявляет, что закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВР (№1098), в котором говорится о специальной временной следственной комиссии по вопросу импичмента президента, противоречит Конституции Украина.

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Об этом он сказал в эфире радио НВ.

«Что касается временных следственных комиссий - мы сейчас его изучаем. Мы уже видим, что там около 10 нарушений и противоречий Конституции Украины. Решение будет приниматься отдельно по этому вопросу», - отметил Стефанчук.

По его словам, решение по этому закону будет приниматься в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, 6 июня Верховная Рада приняла закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВР (№1098), в котором говорится о специальной временной следственной комиссии по вопросу импичмента президента.