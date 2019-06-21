Медведчук ведет переговоры о покупке еще двух телеканалов - журналистка
Пророссийский украинский политик, кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук после того, как получил контроль над телеканалом Zik, не скрывает амбиций покупать телеканалы дальше.
Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" бывшая ведущая канала Zik, ведущая радио НВ Татьяна Даниленко, передает ТСН.
"Это не узко профессиональная тема, а тема национальной безопасности... В прошлую пятницу 420 журналистов оказались на улице... Все они ушли, или уйдут, потому что пророссийский олигарх, вероятно, за российские деньги, купил третий за год новостной телеканал", – сказала она.
По словам Даниленко, есть информация, что сейчас ведутся переговоры по покупке "5-го" и "Прямого". И никто из органов власти не считает это проблемой, отметила журналистка.
Татьяна Даниленко рассказала, что не только журналисты и редакторы, но и технические работники не нашли для себя возможным остаться на телеканале Zik, зная, что означает эта покупка.
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"Тот менеджмент, который пришел, это люди, которые не будут дискутировать, какой должна быть редакционная политика, это люди вертикали", – уверяет Даниленко.
Бывшая ведущая Zik привела пример первой программы, которая вышла 20 июня на ее бывшем телеканале, и которая была сделана уже новым менеджментом. Это был марафон, посвященный 30 дням президентства Владимира Зеленского.
Она перечислила гостей, которые побывали на этом марафоне: руководители мариупольского и львовского городских организаций партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", Нестор Шуфрич, Вадим Рабинович.
"Темы, которые поднимались: Виктор Медведчук – снова переговорщик между Украиной и Россией. Зеленский не слушается советов "Оппозиционной платформы – За життя", - рассказала Татьяна Даниленко.
Как сообщал УНИАН, владельцем телеканала Zik стал Тарас Козак, который баллотируется в Верховную Раду по списку "Оппозиционной платформы - За жизнь" и считается приближенным к Медведчуку лицом. Таким образом, в медиаактиве Козака теперь три канала: 112 Україна, NewsOne и Zik.