Медведчук ведет переговоры о покупке еще двух телеканалов - журналистка

Бывшая ведущая Zik Татьяна Даниленко рассказала, что не только журналисты и редакторы, но и технические работники не нашли для себя возможным остаться на телеканале.

Пророссийский украинский политик, кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук после того, как получил контроль над телеканалом Zik, не скрывает амбиций покупать телеканалы дальше.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" бывшая ведущая канала Zik, ведущая радио НВ Татьяна Даниленко, передает ТСН.

"Это не узко профессиональная тема, а тема национальной безопасности... В прошлую пятницу 420 журналистов оказались на улице... Все они ушли, или уйдут, потому что пророссийский олигарх, вероятно, за российские деньги, купил третий за год новостной телеканал", – сказала она.

По словам Даниленко, есть информация, что сейчас ведутся переговоры по покупке "5-го" и "Прямого". И никто из органов власти не считает это проблемой, отметила журналистка.

Татьяна Даниленко рассказала, что не только журналисты и редакторы, но и технические работники не нашли для себя возможным остаться на телеканале Zik, зная, что означает эта покупка.

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"Тот менеджмент, который пришел, это люди, которые не будут дискутировать, какой должна быть редакционная политика, это люди вертикали", – уверяет Даниленко.

Бывшая ведущая Zik привела пример первой программы, которая вышла 20 июня на ее бывшем телеканале, и которая была сделана уже новым менеджментом. Это был марафон, посвященный 30 дням президентства Владимира Зеленского.

Она перечислила гостей, которые побывали на этом марафоне: руководители мариупольского и львовского городских организаций партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", Нестор Шуфрич, Вадим Рабинович.

"Темы, которые поднимались: Виктор Медведчук – снова переговорщик между Украиной и Россией. Зеленский не слушается советов "Оппозиционной платформы – За життя", - рассказала Татьяна Даниленко.

Как сообщал УНИАН, владельцем телеканала Zik стал Тарас Козак, который баллотируется в Верховную Раду по списку "Оппозиционной платформы - За жизнь" и считается приближенным к Медведчуку лицом. Таким образом, в медиаактиве Козака теперь три канала: 112 Україна, NewsOne и Zik.