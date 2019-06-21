Лидеры ЕС готовы не признавать российские паспорта, выданные жителям ОРДЛО

В Евросоюзе отмечают, что решение России об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов на оккупированном Донбассе противоречит духу и целям Минских соглашений.

Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза заявляют о готовности не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе.

Об этом говорится в выводах Европейского Совета в рамках саммита лидеров государств и правительств стран-членов Евросоюза, который проходит в Брюсселе 20-21 июня.

"Европейский Совет выражает свою наиболее серьезную озабоченность в отношении российского президентского указа от 24 апреля, который создает возможность упрощенным образом выдавать паспорта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, что противоречит духу и целям Минских соглашений", - заявляют лидеры ЕС.

"Европейский Совет продолжит следить за ситуацией на востоке Украины и готов рассмотреть дальнейшие опции, в том числе непризнание российских паспортов, выданных вопреки Минским соглашениям", - отмечается в выводах.

В связи с этим сказано, что Евросоюз готов применить новые меры в тесном взаимодействии с международными партнерами.

"Европейский Совет призывает к незамедлительному возобновлению переговорных усилий с целью выполнения Минских соглашений и принятие мер, направленных на восстановление доверия между сторонами", - завили лидеры Евросоюза.

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Как сообщал УНИАН, 24 апреля Путин подписал указ о упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.

8 мая Кабмин Украины принял решение о признании незаконными российских паспортов, которые будут выдаваться жителям оккупированных украинских территорий, прежде всего Луганской и Донецкой областей.

20 июня президент России Владимир Путин заявил, что получение российского гражданства для украинцев будет упрощено, но для этого надо приехать в РФ.