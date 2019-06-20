Лидеры ЕС продлили экономические санкции против России еще на полгода

Срок действия этих ограничительных мер должен был истечь 31 июля 2019 года.

Лидеры государств и правительств стран - членов Европейского Союза решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.

Об этом говорится в сообщении официального аккаунта Совета ЕС в Twitter.

"Лидеры ЕС только что согласились продлить экономические санкции против России на следующие шесть месяцев", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеЕС продлил на год запрет европейским компаниям инвестировать в оккупированный Крым

Как сообщил в Twitter представитель президента Европейского Совета Дональда Туска Пребен Ааманн, решение о продлении санкций принято единогласно из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода.

Последний раз Европейский Совет в декабре 2018 года продлил экономические санкции, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами РФ, из-за невыполнения Минских соглашений. Срок действия этих санкций истекает 31 июля 2019 года.