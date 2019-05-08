Кабмин одобрил решение о признании незаконными паспортов РФ, которые будут выдавать жителям ОРДЛО

Также принято решение о проведении работы Министерством иностранных дел с международными партнерами относительно принятия ими аналогичного решения.

Кабинет министров Украины принял решение о признании незаконными российских паспортов, которые будут выдавать жителям оккупированных украинских территорий, прежде всего Луганской и Донецкой областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш после заседания правительства.

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По его словам, принятое правительством решение, также предусматривает перечень так называемых подразделений, уполномоченных РФ на выдачу паспортов.

"Начиная с определенных дат, которые указаны в распоряжении, именно, собственно, с момента принятия решения о выдаче таких паспортов, все документы, изданные этими органами, будут признаваться недействительными", - сказал он.

Также, по словам Черныша, согласно принятому решению, будет проведена работа Министерства иностранных дел с международными партнерами относительно принятия ими аналогичного решения.

Министр пояснил, каким образом будут определять, что эти паспорта выданы незаконно: "Признак очень прост - название органа, который их выдает, и в каждом паспорте вы можете увидеть, согласно классификации, номер учреждения или органа, который выдает такие документы. То есть, это обязательное условие к любым документам любой страны. Поэтому здесь очень легко установить".

"Это два города сейчас определены - село Покровское и Новошахтинск Ростовской области", - добавил Черныш.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что паспорта, которые будут выдавать жителям оккупированных территорий, будут признаны незаконными – при пересечении государственной границы и использовании на территории государства.