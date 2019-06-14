Россия выдала первые паспорта жителям Донбасса по упрощенной процедуре

Первые 34 жители "ДНР" пересекли границу с РФ для получения паспортов.

Россия впервые выдала жителям неподконтрольных Украине районов Донбасса паспорта по упрощенной процедуре.

Церемония вручения паспортов состоялась в селе Покровское Ростовской области России. Туда прибыли около 60 жителей неподконтрольных Киеву районов Донбасса, пишет Радио Свобода.

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24 апреля президент России Владимир Путин издал указ, по которому жители контролируемых поддерживаемыми Россией боевиками районов на востоке Украины, а также жители аннексированного Крыма, смогут в упрощенном порядке получать гражданство России. Это решение резко раскритиковала Украина и ее западные союзники.

27 апреля Путин заявил в Пекине, что Кремль рассматривает возможность выдачи российских паспортов по упрощенной процедуре всем украинцам. 1 мая он подписал указ, который, в частности, позволяет выдавать в упрощенном порядке и в течение трех месяцев российские паспорта украинцам, которые родились и жили в Крыму.

Верховная Рада обратилась к международным организациям, в ЕС и США, а также диппредставительств иностранных государств в Украине с призывом усилить санкции против России из-за решения Москвы.