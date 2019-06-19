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Тымчук был зарегистрирован сегодня в Раде как "присутствующий", теперь его фамилия исчезла из списка - журналистка (фото)

16:34, 19 июня 2019
Политика
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Тымчук умер 19 июня / фото УНИАН

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На это обратила внимание на своей странице в Facebook журналистка Елена Козаченко и опубликовала скриншот э-регистрации. 

"По ссылке вы не увидите фамилии Тымчука. Ее подтерли на сайте ВР. Согласно электронной регистрации, Тымчук "присутствовал" сегодня в парламенте", – говорится в сообщении журналистки.

Судя по всему, после появления информации о смерти нардепа, информацию с сайта ВР удалили.

Как сообщал УНИАН, председатель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что по факту гибели 19 июня в Киеве Тымчука открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

По его словам, предварительно погибший имеет огнестрельное ранение головы. "Сколько было выстрелов, не могу ответить - эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера. Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире и которая сейчас дает показания. Собираем показания соседей", - сообщил Князев.

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Теги: #Рада#Дмитрий Тымчук