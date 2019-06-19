После новости о смерти Дмитрия Тымчука в Раде по требованию "Народного фронта" объявили перерыв

Геращенко призвала лидеров фракций собраться на совещание.

По требованию фракций "БПП" и "Народный фронт" в парламенте объявлен перерыв на 15 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, Геращенко не объяснила, из-за каких обстоятельств объявлен перерыв, только отметила, что по требованию двух фракций.

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Она призвала лидеров фракций собраться на совещание.

Не исключено, что это связано со смертью народного депутата Украины Дмитрия Тимчука, которого нашли дома застреленным. Он входил во фракцию "Народный фронт".

Как известно, сегодня ВР рассматривает поправки в Избирательный кодекс Украины и остановилась на 783-й поправке.

Как сообщал УНИАН, в Киеве погиб нардеп Дмитрий Тымчук.