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Елена Зеленская встретилась с Брижит Макрон в Елисейском дворце (фото)

18:05, 17 июня 2019
Политика
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Елена Зеленская прибыла с президентом в Париж / Пресс-служба президента Украины

Их встреча состоялась в рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж, сообщается на официальном сайте главы государства.

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Брижит Макрон рассказала о работе и структуре ее офиса и Хартии прозрачности статуса супруги Главы государства,в которой определены задачи супруги французского лидера, а также поделилась опытом организации различных проектов.

В свою очередь Елена Зеленская рассказала о замыслах своих будущих проектов, а также пригласила первую леди Франции посетить Украину.

Как сообщал УНИАН, 17 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию с официальным визитом, в рамках которого он встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном, а также представителями местного бизнеса.

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Теги: #Елена Зеленская