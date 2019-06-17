Зеленский сегодня в Париже встретится с Макроном

Согласно программе визита, президент также посетит стартап-инкубатор Station.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 июня, посетит с официальным визитом Французскую Республику.

Согласно программе визита, президент посетит стартап-инкубатор Station.

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После этого состоится церемония встречи президента с супругой по случаю официального визита во Французскую Республику.

В 15:30 по местному времени запланирована встреча в Елисейском дворце президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

В 16.30 должна состояться встреча Зеленского и Макрона со СМИ.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Зеленский 4-5 июня осуществил первый зарубежный визит в Брюссель.

После Парижа на 18 июня запланирован визит главы Украинского государства в Берлин, где состоятся переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По мнению министра иностранных дел Украины Павлом Климкиным, от визита Зеленского в Париж и Берлин будет зависеть, займут ли канцлер Германии и президент Франции соответствующую позицию относительно Совета Европы.

«Брюссельский визит - это была такая рекогносцировка. А вот следующий визит в Париж и Берлин - это будет разведка боем. Поскольку на повестке дня будет не просто знакомство, не просто обмен идеями, обмен позициями, будут очень существенные вопросы, от этого зависит наша тактика относительно оккупированного Донбасса, освобождения наших ребят, политических заключенных и военнопленных», - отметил Климкин.