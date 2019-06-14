Зеленский – семьям захваченных Россией моряков: в ближайшее время они будут освобождены

Президент Украины заверил, что держит ситуацию на контроле.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 июня, встретился с семьями украинских моряков, которые были задержаны в прошлом году у Керченского пролива.

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

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Зеленский подчеркнул, что держит ситуацию на контроле. Он также напомнил о решении Международного трибунала ООН по морскому праву в этом деле.

«Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков», – сказал Владимир Зеленский.

Во время встречи поднимался вопрос поддержки семей моряков, включая обеспечение их жильем.

Также речь шла о законопроекте, который предусматривает предоставление пленным морякам статус участников боевых действий. Президент отметил, что из-за недееспособности действующей Верховной Рады принятие этого документа на нынешнем этапе невозможно. Он выразил убеждение, что законопроект рассмотрят народные депутаты уже нового созыва.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

17 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил арест всем 24 военнопленным морякам еще на три месяца - до конца июля.