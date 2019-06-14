В Кривом Роге разгромили и расписали офис "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Нападение на штаб партии совершили люди в масках с футболками "Нацкорпуса".

В Кривом Роге напали на штаб партии "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Об этом заявил глава криворожской городской организации партии "Оппозиционная платформа - По жизни" Вадим Виншель, сообщает телеканал "112 Украина".

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Отмечается, люди в масках с футболками "Нацкорпуса" ворвались в офис и, выкрикивая нецензурную лексику, начали крушить мебель, символику партии и обрисовали все краской.

"Не могу ни на кого наговорить, потому что люди без опознавательных... На лицо я никого не смог идентифицировать, это была группа, там, двадцати, минимум двадцать человек, молодых, у которых прикрыты лица. Были в футболках "Нацкорпуса". Больше сказать я не могу, кто это такие", - отметил Виншель.

Сообщается, что сейчас уже все тихо. В результате нападения никто серьезно не пострадал.

На месте инцидента работают правоохранители.

По информации местного издания "Первый криворожский", неизвестные оставили на стенах здания и внутри офиса надписи: "чемодан, вокзал, Россия", "русский мир агенты Кремля", "сепары".