Спецслужбы Украины смогут похищать террористов "ЛНР" и "ДНР" - Маломуж

Об этом в эфире “Подробностей недели” рассказал Николай Маломуж, экс-глава Службы внешней разведки Украины.

“Раньше наша разведка не имела права действовать на своей территории. Теперь у нас враг на нашей земле, значит, мы можем внедряться в террористические группы. Сейчас разведка и специалисты будут иметь полномочия на операции на территории республик и вывозить их людей на территорию Украины”, - объяснил Маломуж.

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По его словам, украинская разведка успешно работала на территориях соседних государств, внедряясь к террористам. Теперь на ее основе будет создана сеть агентов для псевдореспублик.

“Информация об ударе по башням-близнецам 11 сентября за несколько месяцев передавалась в Америку. У нас была огромная сеть агентов в террористических организациях. Мы будем использовать их методы и больше не будет таких трагедий, как в Иловайске”, - подчеркнул Маломуж.