Зеленский подал кандидатуру главы МИД Украины

Зеленский снова подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел.

Президент Украины Владимир Зеленский снова подписал представление в Верховную Раду об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел, а также о назначении Вадима Пристайко на эту должность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщил на брифинге по кадровым решениям.

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"Президент подписал представление об освобождении Климкин от должности министра иностранных дел, а также внес представление о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Полторака и председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака.

6 июня Верховная Рада не поддержала отставку и освобождение от должности Климкина, Грицака и Полторака.