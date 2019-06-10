Стало известно, кого украинцы хотят видеть в кресле премьера - опрос

Больше всего украинцы хотели бы видеть премьер-министром Бойко, Тимошенко и Смешко

Больше всего украинцы хотели бы видеть премьер-министром после выборов внефракционного народного депутата Юрия Бойко, лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко и лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС) «Рейтинг поддержки партий: май-июнь 2019 года».

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В рамках опроса респондентам задавался вопрос: «Сейчас обсуждаются различные варианты, кто может стать премьером после проведения выборов в Верховную Раду. Среди деятелей из списка, кого бы вы лично хотели видеть главой правительства после президентских выборов?».

Ответы респондентов распределились следующим образом: Бойко - 12,9%, Тимошенко - 11,3%, Смешко - 8,1%, Владимир Гройсман - 7,7%, Анатолий Гриценко - 4%, Петр Порошенко - 2,6%. Далее следуют Андрей Садовый - 2,6%, Арсений Яценюк - 2,2%, Александр Шевченко - 2%, Сергей Тарута - 1,4%, Александр Данилюк - 1%, Игорь Палица - 0,5%, Андрей Коболев - 0,1%.

Почти 4% опрошенных указали «другого» кандидата, 36% затруднились ответить на этот вопрос, а 3,5% отказались отвечать.

***С 26 мая по 7 июня 2019 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошены более 2 тысяч респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.