Путин готовится к новой масштабной военной операции - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов на церемонии награждения солдат и офицеров добровольческого батальона имени Кульчицкого по случаю годовщины создания батальона.

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“Масштабы огня (на востоке Украины) значительно меньше, но он не прекращается. И мы понимаем, что враг не остановился, враг готовится к новой агрессии. И уже в течение этих суток впервые с Минских соглашений с той стороны уже начали продвигать установки залпового огня. Мы понимаем, что время ограничено, что Путин готовится к новой масштабной военной операции. И именно поэтому наша задача не терять ни дня, ни часа и укреплять нашу армию, Национальную гвардию, строить мощный рубеж обороны”, - подчеркнул Турчинов.