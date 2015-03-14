Турчинов с Аваковым осмотрели новую военную технику под Киевом (фото, видео)
21:33, 14 марта 2015Политика
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Секретарь СНБО и глава МВД посетили учебный центр Нацгвардии.
Секретарь СНБО Александр Турчинов и глава МВД Арсен Аваков посетили учебный центр Нацгвардии в Новых Петровцах, где осмотрели новую военную технику.
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Между украинскими производителями уже начинается конкуренция за военные заказы
Как ранее сообщал УНИАН, сегодня в Новых Петровцах Александр Турчинов прокомментировал исчезновение Путина и рассказал о новом законопроекте СНБО, который президент Украины Петр Порошенко планирует внести в ВР как неотложный.
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