Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об ответственности за незаконное обогащение

В то же время Рада включила в повестку дня сессии проект подобной направленности (№10110-д), предложенный рядом депутатов.

Верховная Рада отказалась включить в повестку дня законопроект 10358 о незаконном обогащении, который зарегистрировал президент Украины Владимир Зеленский.

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Как сообщает «Новое время», за проголосовали только 205 нардепов при необходимых 226.

В то же время, корреспондент УНИАН сообщает, что Рада включила в повестку дня сессии проект закона о внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110-д).

Инициаторами законопроекта выступил ряд народных депутатов.

Напомним, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о гражданской конфискации коррупционных активов чиновников и восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение (№10358 от 3 июня 2019).

Документ вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц – по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, а также возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение – статью Уголовного кодекса, которую в феврале 2019 года Конституционный суд признал неконституционной.

Документом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей 368-5 "Незаконное обогащение", которой предусмотрено, что приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 12 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его доходы, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Определено, что под активами следует понимать денежные средства (в том числе, наличные средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу во власти.