Тетерук: ответственность за обстрелы позиций ВСУ несет страна-агрессор

Он отметил, что за все, что происходит на оккупированных территориях, отвечает исключительно Россия, как страна-агрессор.

За артиллерийские обстрелы позиций украинских военных, в результате которых минувшей ночью погибли двое защитников Украины, ответственность несет исключительно Россия, а не наемники, над которыми якобы «потеряли контроль».

Так на своей странице в Facebook народный депутат фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук прокомментировал сегодняшнее сообщение президента Зеленского на президентском сайте относительно ночного обстрела оккупантами позиций ВСУ на Донбассе, в результате чего погибли двое бойцов украинской армии. В комментарии глава государства заявил, что обстрелы «свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками».

«Оправдывать агрессию России, объясняя потерей контроля над «наемниками» - это тупо. Администрации президента Украины следует руководствоваться прямой нормой действующего Закона», - заявил Тетерук.

Он отметил, что в законе, в частности, говорится о том, что «принимая во внимание, что Российская Федерация совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории с помощью вооруженных формирований Российской Федерации, состоящие из регулярных соединений и подразделений, подчиненных Министерству обороны Российской Федерации, подразделений и специальных формирований, подчиненных другим силовым ведомствам Российской Федерации, их советников, инструкторов и иррегулярных незаконных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников, созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых Российской Федерацией, а также с помощью оккупационной администрации Российской Федерации, которую составляют ее государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и подконтрольные Российской Федерации самопровозглашенные органы, которые узурпировали выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины»

«За все, что происходит на оккупированных территориях, отвечает исключительно Россия, как страна-агрессор, и никто другой!», - подытожил Андрей Тетерук.