Состояние тяжелобольного политзаключенного Бекирова стремительно ухудшается – Денисова
Состояние незаконно арестованного российскими оккупантами крымскотатарского активиста Эдема Бекирова стремительно ухудшается.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.
"Состояние тяжелобольного Эдема Бекирова стремительно ухудшается", - подчеркнула она.
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Омбудсмен заявила, что неоднократно обращалась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно принять меры по госпитализации и лечения крымского татарина.
По ее словам, Москалькова поручила так называемому «уполномоченному по правам человека» в оккупированном Крыму Людмиле Лубиной проверить состояние здоровья заключенного, которая после посещения Бекирова в СИЗО-1 в Симферополе опровергла информацию об ухудшении состояния его здоровья.
Но, отмечает Денисова, после посещения Лубиной Бекирова отправили в больницу на обследование к кардиологу и эндокринологу.
По словам омбудсмена, несмотря на заключение врачей об удовлетворительном состоянии, Бекирову посоветовали увеличить количество единиц инсулина, что свидетельствует о том, что у него прогрессирует сахарный диабет.
"Кроме того, Бекиров жалуется на постоянную боль в сердце из-за гипертонии, которая приводит к одышке. Большое количество инсулина привело к увеличению поджелудочной железы. Это приводит к нестерпимой боли. Также он страдает от сильной головной боли и отечности тела. А левая нога вообще атрофируется из-за малоподвижности", - добавила Денисова.
Омбудсмен отметила, что в очередной раз обратилась к Москальковой с просьбой безотлагательно принять меры для обеспечения прав Бекирова, и подчеркнула, что только предоставление ему квалифицированной медицинской помощи в условиях стационарного лечения может предотвратить фатальные последствия для здоровья.
"На промедление нет времени", - отметила она.
Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.
У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста не раз заявляла об ухудшении состояния его здоровья.
10 апреля подконтрольный Кремлю так называемый "Киевский райсуд Симферополя" продлил меру пресечения Бекиров в виде содержания под стражей до 12 июня.
26 апреля Бекиров во время судебного заседания в подконтрольном РФ так называемому "Верховном суде" оккупированного Крыма заявил о намерении начать голодовку. По словам адвоката, его подзащитный принял такое решение в связи с резким ухудшением состояния здоровья.
7 мая в подконтрольном РФ суде в оккупированном Крыму по этому делу были представлены результаты судебно-биологической, психиатрической, а также судебно-баллистической и взрывотехнической экспертиз. Адвокат и Бекиров выразили свои возражения и несогласие с результатами этих экспертиз.
14 мая Бекирова вывезли на обследование в больницу во временно аннексированный Симферополь.