Состояние тяжелобольного политзаключенного Бекирова стремительно ухудшается – Денисова

Омбудсмен в очередной раз обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно принять меры для обеспечения прав Бекирова.

Состояние незаконно арестованного российскими оккупантами крымскотатарского активиста Эдема Бекирова стремительно ухудшается.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Состояние тяжелобольного Эдема Бекирова стремительно ухудшается", - подчеркнула она.

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Омбудсмен заявила, что неоднократно обращалась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно принять меры по госпитализации и лечения крымского татарина.

По ее словам, Москалькова поручила так называемому «уполномоченному по правам человека» в оккупированном Крыму Людмиле Лубиной проверить состояние здоровья заключенного, которая после посещения Бекирова в СИЗО-1 в Симферополе опровергла информацию об ухудшении состояния его здоровья.

Но, отмечает Денисова, после посещения Лубиной Бекирова отправили в больницу на обследование к кардиологу и эндокринологу.

По словам омбудсмена, несмотря на заключение врачей об удовлетворительном состоянии, Бекирову посоветовали увеличить количество единиц инсулина, что свидетельствует о том, что у него прогрессирует сахарный диабет.

"Кроме того, Бекиров жалуется на постоянную боль в сердце из-за гипертонии, которая приводит к одышке. Большое количество инсулина привело к увеличению поджелудочной железы. Это приводит к нестерпимой боли. Также он страдает от сильной головной боли и отечности тела. А левая нога вообще атрофируется из-за малоподвижности", - добавила Денисова.

Омбудсмен отметила, что в очередной раз обратилась к Москальковой с просьбой безотлагательно принять меры для обеспечения прав Бекирова, и подчеркнула, что только предоставление ему квалифицированной медицинской помощи в условиях стационарного лечения может предотвратить фатальные последствия для здоровья.

"На промедление нет времени", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста не раз заявляла об ухудшении состояния его здоровья.

10 апреля подконтрольный Кремлю так называемый "Киевский райсуд Симферополя" продлил меру пресечения Бекиров в виде содержания под стражей до 12 июня.

26 апреля Бекиров во время судебного заседания в подконтрольном РФ так называемому "Верховном суде" оккупированного Крыма заявил о намерении начать голодовку. По словам адвоката, его подзащитный принял такое решение в связи с резким ухудшением состояния здоровья.

7 мая в подконтрольном РФ суде в оккупированном Крыму по этому делу были представлены результаты судебно-биологической, психиатрической, а также судебно-баллистической и взрывотехнической экспертиз. Адвокат и Бекиров выразили свои возражения и несогласие с результатами этих экспертиз.

14 мая Бекирова вывезли на обследование в больницу во временно аннексированный Симферополь.