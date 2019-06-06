Парубий уверяет, что в повестку дня включены все 12 законопроектов о незаконном обогащении

В то же время парламент уже начал рассмотрение Избирательного кодекса во втором чтении, который содержит более 4 тысяч поправок, и по прогнозам, он будет рассматриваться не одну неделю.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий уверяет, что в повестку дня сессии включены все 12 законопроектов, которые касаются ответственности за незаконное обогащение.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пленарного заседания.

В то же время парламент уже начал рассмотрение Избирательного кодекса Украины во втором чтении, который содержит более 4 тысяч поправок, и по прогнозам, он будет рассматриваться не одну неделю.

Поэтому шансов в ближайшее время рассмотреть законопроекты о внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы в части ответственности за незаконное обогащение является маловероятными.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада отказалась включить в повестку дня законопроект 10358 о незаконном обогащении, который зарегистрировал президент Украины Владимир Зеленский. В то же время Рада включила в повестку дня сессии проект подобной направленности (№10110-д), предложенный рядом депутатов.