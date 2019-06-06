Луценко: Идея снять экономическую блокаду на Донбассе означает легализовать выплаты налогов террористам (видео)

По словам генпрокурора, торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что идея снять экономическую блокаду на Донбассе означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и переложение социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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«Торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине, как это было до 2017 года. После того, как террористы «национализировали» украинскую государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и переложение социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет», - подчеркнул Луценко.

Генпрокурор считает такую торговлю криминалом, который подпадает под статью 258-5 УК о финансировании терроризма.

Как сообщал УНИАН, 5 июня в Минске состоялись заседания рабочих групп Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Как заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма, заседание впервые прошли конструктивно. По его словам, стороны договорились о новом механизме прекращения огня.

В то же время СМИ сообщили, что на следующем заседании ТКГ по предложению Кучмы рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады на Донбассе.