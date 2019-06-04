Юнкер назвал Зеленского новым другом (фото)
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Трансляция начала встречи Юнкера и Зеленского происходила на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.
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Так, когда президент Еврокомиссии и президент Украины пожимали друг другу руки, журналисты у Юнкера спросили, скучает он по предыдущему президенту Украины Петру Порошенко, его другу.
"Я имею нового друга", - сказал Юнкер.
В свою очередь Зеленский отметил: "Я лучше. Новый друг лучше старого".
"Президент Владимир Зеленский встретился с Юнкером, чтобы подтвердить неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарить за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии", - отметили в Администрации украинского президента.
Президент @ZelenskyyUa встретился с @JunckerEU, чтобы подтвердить неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарить за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии. pic.twitter.com/Sr4d0Eclet— APU (@APUkraine) June 4, 2019
Как сообщалось, встреча Зеленского, который находится с первым зарубежным визитом в Брюсселе, и Юнкера состоится без заявлений для прессы.
Как сообщал УНИАН, сегодня Зеленский прибыл с первым зарубежным визитом в Брюссель.
В Брюсселе также запланированы встречи Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Евросовета Дональдом Туском и президентом Польши Анджеем Дудой.