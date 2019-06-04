Юнкер назвал Зеленского новым другом (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер встретились в Брюсселе.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трансляция начала встречи Юнкера и Зеленского происходила на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

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Так, когда президент Еврокомиссии и президент Украины пожимали друг другу руки, журналисты у Юнкера спросили, скучает он по предыдущему президенту Украины Петру Порошенко, его другу.

"Я имею нового друга", - сказал Юнкер.

В свою очередь Зеленский отметил: "Я лучше. Новый друг лучше старого".

"Президент Владимир Зеленский встретился с Юнкером, чтобы подтвердить неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарить за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии", - отметили в Администрации украинского президента.

Президент @ZelenskyyUa встретился с @JunckerEU, чтобы подтвердить неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарить за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии. pic.twitter.com/Sr4d0Eclet — APU (@APUkraine) June 4, 2019

Как сообщалось, встреча Зеленского, который находится с первым зарубежным визитом в Брюсселе, и Юнкера состоится без заявлений для прессы.

Как сообщал УНИАН, сегодня Зеленский прибыл с первым зарубежным визитом в Брюссель.

В Брюсселе также запланированы встречи Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Евросовета Дональдом Туском и президентом Польши Анджеем Дудой.