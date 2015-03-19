Строительство укреплений на востоке Украины должно завершиться к середине мая - Зубко

Строительство фортификационных сооружений на востоке Украины должно завершиться к середине мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко, об этом он сказал в Краматорске на совещании по вопросам скорейшего возведения таких сооружений.

«Время на выполнение этой работы очень ограничено - к середине мая должны построить все фортификационные сооружения. Ситуация напряженная, поэтому для решения проблемы нужно объединить усилия не только военных и областных государственных администраций, но и всех граждан Украины», - подчеркнул Зубко.

По его словам, нынешнее состояние дел можно сравнить с тем, что сложилось после Чернобыльской катастрофы в Украине.

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Вице-премьер-министр дал поручение председателю Донецкой областной государственной администрации Александру Кихтенко и председателю Луганской областной государственной администрации Геннадию Москалю обеспечить поддержку и сопровождение работ по укреплению.

Вице-премьер напомнил, что Кабинет министров принял решение и выделил из резервного фонда государственного бюджета 2015 г. 850 млн грн именно на фортификацию и строительство линии безопасности.

Зубко также предложил создать рабочую группу для оперативной отработки всех вопросов, возникающих в ходе проведения фортификационных работ.

Как сообщал УНИАН, 18 марта на заседании правительства премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Кабмин принял решение о выделении из резервного фонда 865 млн грн для строительства линии безопасности на границе.

Также 18 марта первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук сообщил, что президент Украины Петр Порошенко поручил усилить оборонительные фортификационные сооружения.

Он напомнил, что с сентября прошлого года началось строительство более 200 фортификационных сооружений, но на сегодняшний день необходимо их обновление и усиление.

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"Предполагается строительство около 300 опорных пунктов. На это предусмотрено финансирование, есть соответствующие средства. Предполагается создание глубоко эшелонированной линии, которая предусматривает несколько оборонительных линий. Все эти мероприятия должны быть проведены в сжатые сроки, и работа уже началась ", - сказал Ковальчук.

Сегодня, 19 марта, в Государственной пограничной службе заявили, что инженерное обустройство границы с РФ начнется с Харьковской, Сумской, Черниговской и части Луганской области.