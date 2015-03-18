Порошенко поручил усилить фортификационные сооружения

Президент Украины Петр Порошенко поручил усилить оборонные фортификационные сооружения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук.

«Мы должны избавиться от излишних иллюзий. Процесс, который начался месяц назад в Минске, совсем не означает, что исчезла угроза или она уменьшилась. Мы должны приложить все усилия, чтобы обороноспособность нашей страны повысилась”, - отметил Ковальчук.

Читайте такжеКаждая область должна приобщиться к сооружению укреплений - Порошенко

По его словам, еще с сентября прошлого года началось строительство более 200 фортификационных сооружений, но на сегодняшний день необходимо их обновление и усиление.

“Предусматривается сооружение около 300 опорных пунктов. На это предусмотрено финансирование, есть соответствующие средства. Планируется создание глубоко эшелонированной линии, которая предусматривает несколько оборонных линий. Все эти меры должны быть осуществлены в сжатые сроки, и работа уже началась”, - сказал Ковальчук.

Также он отметил, что будет укрепляться и оборона границы на проблемных участках, в частности в Одесской и Херсонской областях.