Гройсман подписал постановление ВР об обращении к ООН и ЕС по миротворцам

Как сообщается на сайте парламента, спикер подписал документ сегодня.

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Как сообщал УНИАН, 17 марта Верховная Рада приняла обращение к Совбезу ООН и Совета ЕС относительно развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

За соответствующее решение проголосовал 341 из 353 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно пояснительной записке, "принятие постановления создаст условия для обращения от имени Украины к Организации Объединенных Наций и Европейского Союза относительно развертывания на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности, что будет способствовать политическому урегулированию и скорейшей нормализации ситуации, сложившейся на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, восстановлению в этих областях правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, прав и законных интересов юридических лиц, созданию условий для возвращения вынужденно оставленных мест постоянного проживания внутренне перемещенных лиц".

Справка УНИАН. 18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины решил обратиться в ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.