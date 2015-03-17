Рада одобрила обращение к ООН и ЕС с просьбой ввести миротворцев

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовал 341 из 353 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, 16 марта президент Украины Петр Порошенко внес в ВР проект постановления об одобрении обращения к Совбеза ООН и Совета ЕС относительно развертывания на Донбассе международной операции по поддержанию мира и безопасности.

Читайте такжеМиротворческая миссия на Донбассе может быть успешной, если в ней не будут участвовать россияне - польский экспертСогласно пояснительной записке, «принятие постановления создаст условия для обращения от имени Украины к Организации Объединенных Наций и Европейского Союза относительно развертывания на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности, что будет способствовать политическому урегулированию и скорейшей нормализации ситуации, сложившейся на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, восстановлению в этих областях правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, прав и законных интересов юридических лиц, созданию условий для возвращения вынужденно оставленных мест постоянного проживания внутренне перемещенных лиц».

Справка УНИАН. 18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины решил обратиться в ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.