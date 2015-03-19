Размещение Россией ракет в Крыму угрожает масштабным конфликтом в Черноморском регионе – Порошенко

Об этом глава государства заявил в эксклюзивном интервью Euronews, отвечая на вопрос есть ли у него опасения, что Крым может стать военным плацдармом.

“Он уже стал военным плацдармом и, насколько я понимаю, сам российский президент заявил о том, что они разместили там ракеты, которые способны нести ядерное оружие. И я думаю, что здесь речь идет уже не о независимости Украины или суверенитетом Украины над Крымом. Это уже ощутимо повышает опасность полномасштабного конфликта в Черноморском регионе. Потому что эти ракеты имеют радиус действия в 500 км и могут легко добраться до территории нескольких стран-членов НАТО, и на это должна быть определенная реакция.

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Еще одна проблема Крыма - гуманитарная ситуация на месте. Это грубое нарушение прав человека. Исторический народ Крыма, крымские татары, с населением более 300 тысяч человек, находится под жестким давлением. Лидеры этого народа - или под арестом в тюрьмах России, или, как при Сталине, им запрещен въезд в Крым”, - подчеркнул он.

Ранее Петр Порошенко заявил, что ожидает от мирового сообщества решения о расширении санкций, если Россия не будет выполнять Минские соглашения и не уйдет из Крыма.