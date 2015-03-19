Президент: Украина ожидает от мира расширения санкций, если Россия не уйдет из Крыма

Украина ожидает от мирового сообщества расширения санкций в отношении РФ, если российская власть не будет соблюдать Минские договоренности и не уйдёт из Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко ожидает от мирового сообщества решения о расширении санкций, если Россия не будет выполнять Минские соглашения и не уйдет из Крыма.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко эксклюзивном интервью Еuronews.

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"Европейский Союз сейчас проходит через важное испытание, потому что они говорят о деньгах, и Россия говорит о деньгах, о цене санкций и так далее. А с Украиной Европейский Союз говорит о ценностях, а это - две совершенно разные плоскости: ценности и деньги. И я абсолютно уверен, что Европейский Союз и лидеры стран-членов пройдут это испытание. А чего ожидаем мы? Мы ожидаем, что ЕС сохранит единство, и это единство будет не только внутри ЕС. Что весь мир продемонстрирует единство: с Соединенными Штатами, Канадой, Японией, Австралией, Швейцарией ... Чтобы весь мир объединился и показал ответственное отношение. Мы ожидаем очень сильное заявление в адрес России, что в случае, если она не будет соблюдать Минские договоренности и не освободит Крым, санкции продолжат или же расширят", - отметил Порошенко.