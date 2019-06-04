"В условиях агрессии РФ это опасно": генерал предупредил о рисках переезда АП с Банковой

По словам генерала, с нынешним зданием Администрации президента относительно мер безопасности не сравнится ни одно здание в Киеве.

Переезд Администрации президента Владимира Зеленского с улицы Банковой в конгрессно-выставочный центр "Парковый" создает большие риски для безопасности главы государства.

Об этом рассказал экс-начальник Управления государственной охраны генерал-полковник Валерий Гелетей, передает «Обозреватель». По его словам, со зданием Администрации президента относительно мер безопасности не сравнится ни одно здание в Киеве.

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По словам генерала, в "Парковом" возникают трудности с охраной главы украинского государства, а также иностранных президентов, премьеров и спикеров парламентов, которые приезжают в Украину. Гелетей отметил, что серьезной угрозой для здания может стать оружие, "которое можно пронести на плече".

"Есть определенные системы, которые можно поставить на плечо... После одного выстрела полздания осыплется. В условиях агрессии России это опасно", – подчеркнул он.

Генерал также отметил, что здание на Банковой оснащено всем необходимым для работы АП: "Коммуникация с украинским руководством, областными администрациями, коммуникация со всем миром, защищенная сеть, определенные протокольные процессуальные вещи, которые происходят в самом помещении, проведение заседаний СНБО, невозможность снятия информации из кабинетов и много-много таких факторов, в которых нуждается государство в условиях агрессии и гибридной войны".

При этом Гелетей подчеркнул, что если Зеленский официально примет решение о переезде, "то никто не будет это обсуждать, а все будут гарантировать максимальные меры безопасности уже в новом здании".

Ранее издание LIGA.net со ссылкой на источники в команде Зеленского сообщило, что администрация президента Владимира Зеленского может с улицы Банковой переместится в конгрессно-выставочный центр "Парковый", который известен как "вертолетная площадка Януковича".