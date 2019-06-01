Катастрофа MH17: Нидерланды потребовали объяснений от Малайзии из-за заявления о роли РФ

Ранее глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад, выступающий за развитие торгово-экономических отношений с Россией, заявил, что не верит в вину РФ за сбитый над Донбассом Боинг MH17 авиакомпании Malaysia Airlines.

Правительство Нидерландов потребовало разъяснений от Малайзии из-за последних заявлений премьер-министра Махатхира Мохаммада, который засомневался в вине России в катастрофе MH17. Читайте такжеСуд в Гааге в июне проведет слушания по делу Украины против России

Об этом сообщает NOS. «Правительство Нидерландов обратилось к Малайзии с просьбой разъяснить последние заявления премьер-министра Махатхира Мохаммада. На этой неделе в малайзийских СМИ он поставил под сомнение ответственность России за катастрофу MH17», - сказано в сообщении.

Ранее глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад, выступающий за развитие торгово-экономических отношений с Россией, заявил, что не верит в вину РФ за сбитый над Донбассом Боинг MH17 авиакомпании Malaysia Airlines.

При этом слова премьера Малайзии противоречат официальному докладу, представленному 24 мая 2018 года в Нидерландах.

Согласно документу, следствие установило не только происхождение ракеты, сбившей Боинг, но и то, что ЗРК Бук, из которого ее выпустили, принадлежит 53-й бригаде противовоздушной обороны ВС РФ, дислоцированной в Курске.

Более того, экспертам удалось восстановить маршрут зенитного комплекса как из РФ в Украину, так и обратно.