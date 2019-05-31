В Кремле назвали условия для организации встречи лидеров стран "нормандской четверки"

По словам пресс-секретаря Путина, "чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия".

Подготовка встречи лидеров стран "нормандской четверки" пока не ведется.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия".

Песков отметил, что в Кремле "известно о контактах президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел, эта тематика обсуждалась".

"Но каких-то конкретных прикидок (по саммиту - УНИАН) пока нет", - сказал прсс-секретарь Путина.

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Как сообщал УНИАН, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский обсудил в Киеве с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Гайко Маасом "креативные идеи" по реализации Минских соглашений.

После встречи Маас заявил, что эксперты стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и РФ) обсудят пути ускорения установления мира на Донбассе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк выразил предположение, что встреча лидеров стран "нормандского формата" может состояться в середине июля.

"Сегодня (речь идет о 30 мая - УНИАН) состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Франции и Германии, где 90% времени было отведено на обсуждение минского процесса", - сказал секретарь СНБО.

По словам Данилюка, такой активный диалог будет продолжаться и будет продолжаться подготовка к встрече в "нормандском формате".

"Это может произойти где-то в середине июля, такой имеется план", - добавил он.