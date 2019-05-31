В Кремле назвали условия для организации встречи лидеров стран "нормандской четверки"
Подготовка встречи лидеров стран "нормандской четверки" пока не ведется.
Как сообщает ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, "чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия".
Песков отметил, что в Кремле "известно о контактах президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел, эта тематика обсуждалась".
"Но каких-то конкретных прикидок (по саммиту - УНИАН) пока нет", - сказал прсс-секретарь Путина.
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Как сообщал УНИАН, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский обсудил в Киеве с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Гайко Маасом "креативные идеи" по реализации Минских соглашений.
После встречи Маас заявил, что эксперты стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и РФ) обсудят пути ускорения установления мира на Донбассе.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк выразил предположение, что встреча лидеров стран "нормандского формата" может состояться в середине июля.
"Сегодня (речь идет о 30 мая - УНИАН) состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Франции и Германии, где 90% времени было отведено на обсуждение минского процесса", - сказал секретарь СНБО.
По словам Данилюка, такой активный диалог будет продолжаться и будет продолжаться подготовка к встрече в "нормандском формате".
"Это может произойти где-то в середине июля, такой имеется план", - добавил он.